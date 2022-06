Una Casa da Prima Pagina

Prima che gli architetti dello studio Ambau entrassero in azione, l’abitazione appariva come una comunissima casa di città, alla quale si accedeva da una scala stretta. Si trattava di un ambiente frammentato, divisa e molto poco interessante, tanto che fu deciso che nel progetto di ristrutturazione l'unica zona chiusa sarebbe stata il bagno. In conclusione, tutte le divisioni fisiche interne sono state eliminate in modo da dare origine a un unico grande spazio.. un loft, appunto!

Come abbiamo già sottolineato, gli esperti che si sono occupati di questo progetto appartengono allo studio Ambau, una società costituita da veri professionisti che si occupano della progettazione a 360°, dal disegno su carta fino al più piccolo dettaglio. Il risultato è sempre un ambiente personalizzato e originale.. proprio come questo! Scopriamolo insieme!