Benvenuta multifunzionalità: gli arredi 2 in 1 da sfruttare in casa

Se la vernice lavagna è ormai sdoganata e conosciuta dai più come decorazione murale a tutto tondo e versatile, è utile ricordarsi anche del suo lato funzionale e non solamente ornamentale. Impiegata spesso e volentieri nella sala da pranzo o in cucina, anche su arredi come il frigorifero oppure come semplice pittura per la parete, questa tipologia di rivestimento permette una grande varietà di stili, seppur dalla base scura e di per sè impegnativa da digerire in ogni metratura. Una volta accertati che non soffochi troppo la porzione di muro in cui la si vuole utilizzare, è bene definirne anche gli scopi. Certo, sarà un dettaglio divertente per i giochi dei più piccoli e dei più grandi, ma non dimentichiamoci della sua estrema comodità: sarà possibile scriverci appunti presi al volo senza lo spreco di fogli di carta, per segnare la lista della spesa ad esempio o lasciare messaggi per gli altri componenti della famiglia, e grazie alla sua superficie antigraffio, il tutto si cancellerà facilmente con un panno umido, senza lasciare residui di gesso.