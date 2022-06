Soggiorno con cucina a vista: 6 idee per definire gli spazi

Se ci piace comunque l’idea di mantenere un minimo di separazione fisica tra i vari spazi dell’ambiente living, potremmo optare per una via di mezzo. Se per esempio stiamo ristrutturando casa e siamo indecisi se mantenere o meno la parete divisoria tra la cucina e il soggiorno, potremmo abbatterne metà e creare così un muretto, molto meno ingombrante alla vista. Ovviamente questo tipo di intervento potrà essere eseguito solamente se il muro non è portante, anche se dovremo comunque segnalare la variazione in sede di dichiarazione di avvio lavori. Oppure, se la parete divisoria non esiste, potremmo realizzare un muretto in armadiatura, come vediamo in questa suggestiva proposta di MOB ARCHITECTS: in questo modo potremmo così prevedere anche pratici scaffali contenitori, utili come libreria o come dispensa.