Stile country? Ecco come realizzarlo!

Ultimamente va molto di moda e se ne sente parlare tantissimo. Di cosa stiamo parlando? Dello stile country! Si sbaglia chi pensa che questo stile possa adattarsi solo alle case di campagna o agli chalet di montagna, è infatti un dato di fatto che sempre più persone decidono di utilizzare lo stile country anche per i propri appartamenti in città! L'unico accorgimento che bisogna tener presente è che, se si opta per questo stile, allora lo si deve seguire in ogni stanza della casa, senza eccezioni, per evitare contrasti di stile sgradevoli e incoerenti. Ma che cos'è esattamente lo stile country? Come lo si realizza? Proprio di questo vogliamo parlarvi oggi in questo articolo!Lo stile country è uno stile d'arredamento rustico che ricorda molto quello dei cottage di campagna inglesi e delle case del nord america. Per realizzarlo bisogna concentrarsi sulla scelta di mobili e accessori realizzati con materiali naturali: il legno, soprattutto, è il materiale più utilizzato nelle case dallo stile country. L'arte povera ben si adatta a questo stile ed è quindi un'ottima idea rivolgersi ad artigiani specializzati in quest'arte per trovare dei mobili perfetti per uno stile country. I mobili, però, non bastano: anche tutti gli altri arredi devono seguire questo stile e presentare alcune caratteristiche particolari: i cuscini, le coperte, i soprammobili, tutto deve essere semplice e un po' all'antica. I tessuti, magari, realizzati all'uncinetto e i soprammobili comprati a un mercatino delle pulci. In questo articolo vogliamo mostrarvi alcuni ambienti di una casa dallo stile country, per aiutarvi a capire come realizzare delle perfette abitazioni in questo stile!