Siete in affitto? 6 modi per rendere l'appartamento più personale

Per rendere più personale un appartamento in affitto, su autorizzazione del proprietario, è possibile realizzare pareti e muretti in cartongesso. Si può erigere una quinta in un open space, per dividere la zona giorno dalla cucina / sala da pranzo, magari dando alla parete in questione un carattere unico, sia questo un colore particolare o una decorazione; si può realizzare una parete con dei vani per libri e oggetti, come fosse una libreria; si può costruire una quinta in camera da letto, per realizzare una sorta di cabina armadio. In ogni caso, si tratta di una soluzione economica e facile da realizzare.

