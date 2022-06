I mille volti del piano cucina

Caro, vecchio, solido marmo: una scelta di stile fondata sulla tradizione, per piani cucina che vanno oltre il tempo! Come ci dimostra questa cucina realizzata da DIEGI, che interpreta in chiave moderna lo stile rustico, proponendo linee essenziali e geometriche per i pensili in legno naturale e marmo grigio fiorito sia per gli schienali che per il piano cucina. Il risultato? Un ambiente caldo e tradizionale, ma allo stesso tempo anche contemporaneo e sofisticato, grazie alla ricercata eleganza del particolare tipo di marmo utilizzato. La soluzione perfetta per ogni contesto: dalla villa in campagna all’appartamento in città. O perché no, anche per la cucina di un loft in stile industrial!