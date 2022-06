Case ecologiche, ecco i vantaggi

l legno è uno dei migliori isolanti esterni, perciò l'intero esterno della casa è stato splendidamente rivestito con questi magnifici pannelli in tinta chiara. Utilizzando molti materiali riciclati per gli interni, i proprietari sono stati in grado di mantenere i costi di costruzione bassi e le emissioni inquinanti ad un minimo.

L' installazione di pannelli solari apporta benefici economici a lungo termine. Questi sono stati ingegnosamente nascosti sul tetto, in modo da garantire che non sporgano e invadono la vista. La più grande sfida affrontata,è stata rappresentata dall'escogitare un modo per permettere alla luce di farsi strada in un edificio così compatto. La struttura è stata progettata con un sorprendente, ampio cortile che consente a tutte le stanze principali un adeguato apporto di luce e ventilazione : i fortunati abitanti di questa casa hanno modo di sentirsi a proprio agio durante tutto l'anno. Ciò è garantito anche da un intelligente sistema di illuminazione che inonda la casa di luce naturale da tutti gli angoli del tetto.