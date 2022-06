Pallet: 6 idee Fai Da Te che vi lasceranno a bocca aperta!

Siamo in cerca di un'idea originale per il tavolino del soggiorno? Perché non lo costruiamo noi stessi, con un pallet? Oltre a essere una soluzione economica, contribuirà ad aggiungere un affascinante tocco shabby alla nostra casa, perfetto sia per gli ambienti moderni che per quelli caratterizzati da uno stile rustico. E come pratico tocco in più, non dimentichiamo di fissare al pallet 4 piccole rotelle, come ci propone SIMONA RICCI in questo accattivante esempio, per poter spostare all'occorrenza il nostro tavolino in ogni angolo della casa.