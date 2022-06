Arredare il soggiorno: è l'ora della siesta!

Arredare il soggiorno in maniera ottimale è una questione essenziale per una casa accogliente. Lo sappiamo: dopo pranzo, quando ci avviciniamo alla scrivania per completare il nostro lavoro o per terminare la nostra giornata di studio, la concentrazione è poca e la voglia di dormire prendere il sopravvento. Delle volte non esiste caffè che tenga per tenerci svegli e pronti. Ed allora che fare? Il soggiorno perfetto è quello che ci seduce, che ci invita a fare un pisolino di soli 5 minuti , una mezzora in realtà. Ma in estate possiamo non sentirci in colpa per questo. Alcuni preferiscono adagiarsi dolcemente sul letto, per altri invece decidono che solo uno può essere il dolce compagno della siesta: il divano.