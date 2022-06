Trendy style: 6 cose da sapere sullo stile scandinavo!

La tendenza contemporanea che spinge verso pratiche sostenibili come quelle del riciclo e del riuso come mezzi per limitare lo spreco dei materiali attraverso un loro uso consapevole e attento, rientra come elemento integrante e organico dello stilo scandinavo.

Progettare e realizzare complementi di arredamento attraverso il fai-da-te, recuperare e rendere riutilizzabili i vecchi mobili, dai tavoli alle sedie sino agli armadi, ma anche le superfici dei pavimenti e quelle portanti delle travi a vista, sono soluzioni proprie dello stile scandinavo.

Le ispirazioni sono molteplici e favorite dalla possibilità di utilizzare un materiale come il legno, materiale principe del fai-da-te per gli interni. Le linee essenziali e semplici, le strutture rigorose in cui l'ornamento è limitato al minimo, a favore di una funzionalità estrema, sono possibilità da sfruttare e a cui ispirarsi.