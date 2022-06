La doccia perfetta: 6 idee

Tra le varie componenti della doccia, quella del soffione, e cioè quella rappresentata dalla parte finale del tubo dotata di una membrana bucherellata, e da cui l’acqua viene erogata, è certamente una delle più importanti. Perché la sua scelta può determinare il tipo di doccia del nostro bagno.

Questo perché il flusso dell'acqua che il soffione determina, la sua maneggevolezza, la sua forma e la sua disposizione sono tutti aspetti rilevanti nella configurazione della doccia e quindi del bagno in generale. La scelta dipende da diversi fattori.

Intanto dipende dallo spazio a disposizione. Questo perché alcuni tipi di soffione, come per esempio quello che prevede un getto a pioggia , necessitano di spazi ampi per poter essere sfruttati al massimo. Se lo spazio per la doccia è invece più limitato, sarà necessario prevedere una maggiore flessibilità della doccia.

In questo caso, per esempio, torneranno molto utili le cosiddette doccette , da usare sole o come elemento di complemento, che permette appunto di aggiungere una maggiore varietà alle modalità d'uso. Altre funzioni, come getti laterali per il corpo, soffioni multipli, possono essere introdotte per arricchire la propria doccia.

Altre considerazioni meritano attenzione. E afferiscono alle scelte in termini di materiali e design. Se rispetto al design, le scelte possono essere del tutto personali, per quanto riguarda i materiali sarà naturalmente bene cercare di trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo, ma mai a discapito della qualità.

Perché si tratta di un elemento che verrà usato ripetutamente tutti i giorni, e quindi soggetto a un'usura notevole. In questo caso la qualità rappresenta un investimento nel lungo periodo. L'acciaio inossidabile rappresenta, insieme all'ottone cromato, la scelta più affidabile.

Per quanto riguarda la piastrina bucherellata attraverso la quale l'acqua viene erogata, bisogna assicurarsi che il materiale siliconico di cui deve essere formata sia di qualità elevata: in caso contrario, temperature elevate e calcare in deposito possono bloccare il flusso dell'acqua e costringere a sostituzioni ripetute e costose.