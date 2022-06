Le 9 regole d'oro per avere una casa minimalista

Nella casa minimalista non possono trovare spazio decorazioni e abbellimenti. E questo vale anche per le armadiature, per cui sarà bene individuare strutture che tendano a scomparire, fondendosi con l'architettura della casa. Perché gli spazi dedicati all'immagazzinaggio ci devono essere, ma non vedere.

Come vediamo nella camera da letto rappresentata in questa immagine, le armadiature accompagnano la struttura architettonica, sfruttandone i volumi in profondità e definendone i confini, di cui rappresentano la superficie esterna, che si sviluppa in una maniera continua, a nascondere completamente il contenuto.