Cosa fare con l'ingresso? 6 soluzioni d'effetto

L'ingresso, si sa, è il biglietto da visita della casa. Che sia ristretto per introdurre un corridoio o ampio e affacciato sull'open space, poco importa: l'unico vero requisito a cui far fede si nasconde nella cura per l'arredamento, anche di una stanza apparentemente di passaggio. La hall è infatti la prima parte della nostra abitazione ad accogliere ospiti e ad assistere al via vai quotidiano di chi ci vive. Avere attenzione nei dettagli a partire proprio da qui, vorrà dire lasciare positivamente colpito chi vi passa. La prima impressione in questo caso e in molti altri, primo fra tutti l'home staging, è quella che conta, e risulta fondamentale per la permanenza piacevole all'interno dell'appartamento.

I particolari andranno curati tuttavia non solo quando l'ingresso è grande e quindi possibilmente arredabile con veri e propri mobili, bensì anche quando la metratura a disposizione è piccola e non permette infinite manovre. Ad ogni ingresso quindi sarà più o meno adatto una determinata combinazione di elementi, sempre rimanendo nell'ambito stilistico che abbiamo scelto per gli altri ambienti, come living, sala da pranzo e cucina, soprattutto se si entra direttamente in uno di questi senza accedervi tramite un corridoio o porte.

Vediamo allora 6 idee per comporre un ingresso d'effetto, prendendo spunto da progetti internazionali.