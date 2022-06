Se per l'arredo della propria casa il tema è unico e ruota intorno al concetto dell'abitare, per gli arredamenti di bar e locali commerciali è tutto diverso e forse più divertente. È il prodotto finale che s'intende vendere a disegnare lo spazio e il mobilio di un negozio che deve presentarsi al meglio, per mostrare quello che di meglio sa fare: offrire prodotti che siano in grado di soddisfare il palato e fornire un'esperienza di vendita particolare; due elementi che combinati tra loro possono valere un'attività di successo, non solo a breve termine. Abbiamo deciso di creare questo libro delle idee per mostrare come gli interior designer di homify hanno saputo interpretare questa sfida. In questi tre esempi, la semplicità dei prodotti offerti si combina con ambientazioni ricercate che raccontano antiche tradizioni e i misteri delle ricette di una volta, in una chiave assolutamente contemporanea: un piacere per il palato e per gli occhi.