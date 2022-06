La nuova vita di un appartamento in rovina!

Concludiamo mostrandovi uno dei bagni che compongono l'appartamento. Un bagno comodo e funzionale dove non manca nulla. Alle pareti troviamo le stesse piastrelle che abbiamo visto in precedenza in cucina, un tocco di colore che dona personalità e vivacizza l'ambiente. Nell'angolo sinistro abbiamo un bel box doccia con ante in vetro e, accanto, un piano in muratura color tortora, ospita il grande lavabo in ceramica bianca.

