4 cuori e una capanna: 40 m² a misura di famiglia

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Stiamo parlando naturalmente del soppalco, il grande alleato delle famiglie! Grazie al soppalco, infatti, è possibile ricavare un po’ di spazio in più – se non addirittura raddoppiarlo – da adibire a zona notte, salotto, stanza dei giochi o anche solo a pratico ripostiglio, sempre prezioso quando la famiglia è numerosa.

L’ideale sarebbe poter disporre di almeno 4,5 di altezza, per costruire un soppalco permanente, con tutte le autorizzazioni comunali del caso. Potremmo per esempio, prendere spunto da questo affascinante soggiorno in stile country proposto dall’Arch. TOMMASO BETTINI, in cui è stato ricavato un piccolo angolo relax soppalcato, dotato anche di cancelletto sulla scala, per far giocare i bambini in tutta sicurezza.