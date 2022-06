I 6 errori da evitare da evitare durante un trasloco !

Quando si ha la necessità di cambiare casa e fare un trasloco bisogna organizzare bene cosa e come imballare, sistemare e spostare. Nell'arco degli anni è inevitabile accumulare accessori ed elementi d'arredo di ogni tipo, forma e dimensione. In tutti gli ambienti della casa saranno presenti oggetti a noi cari, che hanno la funzione di personalizzare lo spazio e renderlo intimo e confortevole. Con il passare degli anni, però, alcuni oggetti perdono valore e utilità; o per invecchiamento e usura o perché non più funzionali e utili. Così facendo si accumulano oggetti e strumenti, anche ingombranti, che occupano spazio ma che piuttosto che essere gettati via, vengono riposti e conservati in vari angoli della casa senza un motivo preciso. Il trasloco può essere, quindi, un momento proficuo per sbarazzarsi del superfluo e conservare solo ciò che ci è realmente necessario e utile. Perché sia efficace e poco impegnativo, bisogna organizzare il trasloco seguendo alcuni semplici passaggi. Di seguito alcuni errori da evitare durante il trasloco.