Un rifugio moderno in pietra!

Trewin Design Architects è uno studio composto da un team di esperti, specializzati in differenti discipline, che si distingue per la realizzazione di progetti innovativi in perfetta armonia con l'ambiente in cui sono inseriti. Con oltre 40 anni di esperienza, questo studio offre servizi qualificati in diversi settori, occupandosi di progetti residenziali, commerciali o pubblici.

L'abitazione che oggi vi mostreremo è il risultato della ristrutturazione di una vecchia casa. La casa, situata in un ambiente splendido, aveva una pessima distribuzione spaziale che non favoriva la fruizione armoniosa degli ambienti. Lo scopo principale della ristrutturazione è stato quello di riorganizzare gli spazi, al fine di valorizzare il grande potenziale della proprietà. Vediamo da vicino i dettagli!