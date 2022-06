Luminoso e moderno: un appartamento da capogiro a Madrid!

La sala da pranzo presenta uno stile più moderno rispetto a quello che abbiamo visto in soggiorno, pur mantenendo un taglio classico. Il tavolo e la credenza in legno presentano linee semplici mentre le sedie sono rivestite con una tappezzeria dal colore neutro, come quello che predomina in tutto l'appartamento.

La cosa più bella possiamo vederla alzando lo sguardo! Dal soffitto pende una lampada in stile minimal dalla forma sottile e allungata… Semplicemente fantastica!