L'appartamento tascabile che ha tutto!

In un appartamento piccolo ogni spazio è fondamentale, ed è per questo che tutte le idee per salvare spazio sono da valutare al meglio! La televisione a parete, ad esempio, è un’ottima soluzione che permette di sfruttare una parete altrimenti vuota e far si che il mobile Tv diventi un piccolo tavolino da accostare al muro in modo da non ostacolare il passaggio quando non serve, ma che in caso di necessità può essere avvicinato al divano.