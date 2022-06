Personalizza la casa con il mix&match di stili

Lo stile shabby ci rende tutti più romantici. Per gli appassionati del genere non ci sono segreti certo, tuttavia, sperimentare la combinazione con stilemi rubati all'authentic living saranno in grado di trasformare un'impeccabile casa provenzale in un angolo di relax eco-friendly da favola.

Non limitiamoci quindi solamente ai set di mobili in legno laccato, anzi, giochiamo con il legno nella sua versione grezza e zeppa di venature interessanti e sincere, capaci di dare un senso di naturalezza all'ambiente. Aggiungiamo alle fantasie micro floreali su coperte, lenzuola e biancheria generica, anche dettagli in vetro trasparente, come vasi di diverse dimensioni in cui inserire piante e fiori, lampade a paralume in stoffa ma con basi ricavate da assi di legno riciclato e testate del letto della stessa fattezza used e re-used.