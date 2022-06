homify 360°:House of the infinite

Mentre il sole tramonta con le sue mille sfumature, la casa assume su di sé una nuova tavolozza di colori sulla sua facciata esterna. Oppure, lateralmente, come si vede in questa foto, il cielo azzurro dà alla pietra una leggera sfumatura di blu. L'obiettivo principale era quello di sposare due elementi apparentemente contrastanti insieme: natura e architettura. Secondo noi, ciò è stato eseguito con una precisione assoluta, in un modo realmente altro di progettare casa.