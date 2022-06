Come integrare nel miglior modo possibile lo smartphone e il tablet, nelle nostre case?

Può sembrare una battuta di una commedia surreale, ma quest'esclamazione di surreale ha ben poco, ahinoi! Molto spesso, diciamo sempre, i possessori di tablet e smartphone non rinunciano alla presenza dei loro amati dispositivi neanche in bagno. Ma ci sono luoghi preposti per tutto ed è in questo così improbabile che si sono consumate terribili tragedie, fin dai tempi dei telefoni cellulari.

Tenere in tasca un apparecchio è comodo ma non sempre sicuro, ecco quindi che diventa necessaria una soluzione. Se si rinuncia alla navigazione ma ci si lascia coccolare da buona musica, si è studiata la soluzione di rendere il bagno multimediale. Il concetto prevede il posizionamento di un alloggiamento dove apporre il proprio dispositivo e permettere che la musica si diffonda attraverso delle casse posizionate nella stanza. Quindi non siamo soli in tutta sicurezza