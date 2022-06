Un angolo di paradiso dove sorseggiare tè e caffè in santa pace !

Non sono da meno le tazzine da caffè. Se per gli infusi di tè, per la loro origine nobile, si richiede per concetto una scelta mirata, esclusiva e rivolta al dettaglio, per il caffè si può prendere in una direzione più semplice, ma di certo non meno elegante.

È possibile optare per una linea di tazzine in ceramica, magari fatte a mano, semplici, quasi essenziali, che possano fare da contrasto a quella più ricercata, del tè. Questa alternanza di temi è puramente stilistico e comunque è soggetto, come tutto del resto, al gusto di chi deve scegliere la collezione che può ispirare di più. Non dimenticate però l'armonia e piacevolezza delle forme! Questa è l'unica raccomandazione. Se appunto questo è un viaggio a scoprire un ensemble di sensazioni, anche il tatto pretende il suo spazio.