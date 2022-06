50 m² Recuperati per una Coppia Appena Sposata

La nicchia è stata riconvertita. Uno spazio che non rendeva in alcun modo, oggi è diventato un angolo studio che, come sappiamo, ha sempre bisogno di una buona illuminazione naturale. Perché quindi non pensare ad una scrivania proprio lì? Un sistema di lampadine a risparmio energetico poi forniscono la luce necessaria durante la notte o di giorno nel caso si voglia abbassare la persiana che vediamo in foto.

Per non sprecare proprio alcun centimetro, sotto la scrivania è stato ideato anche un vano per riporre gli oggetti più svariati.