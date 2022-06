Come pianificare un'estensione della casa

L'architettura è un po' come l'Universo, esistono due grandi punti di vista che vi si possono applicare: può essere considerata un'entità finita o infinita. La prima configurazione è quella più propria all'architettura tradizionale, specialmente nelle sue conformazioni più monumentali: è l'architettura intangibile, che si erge su un piedistallo di compiutezza e che spesso sta al di sopra perfino degli usi che la interessano. La seconda configurazione si è estesa specialmente nel corso della stagione contemporanea e considera l'architettura come un processo in perenne divenire, attento sismografo delle attività che la riguardano e dei flussi che ne attraversano la dimensione.

La casa è concettualmente un ambiente in perenne trasformazione: i suoi spazi interni sono interessati da continue modifiche che traducono desideri e bisogni dei suoi abitanti. Tuttavia esiste una trasformazione più ampia che riguarda la possibilità di estendere i confini della casa stessa e che comporta un cambiamento di scala nell'impostazione progettuale.

Secondo alcuni osservatori della città contemporanea la condizione in cui la civiltà occidentale si sta evolvendo è quella della modifica dell'architettura piuttosto che della sua realizzazione ex novo. In tale visione si considera finita la “città”, intesa come l'insieme aggregato di parti costruite del territorio, e viceversa si considerano come suscettibili di infiniti cambiamenti tutte le parti di cui la città stessa è composta.

Considerare ogni edificio e ogni casa come suscettibile di una estensione equivale a un radicale cambiamento di paradigma e comporta un di più di attenzione progettuale e un'attenzione a tutte le soluzioni possibili. Vediamone dunque più in dettaglio alcune, sperando che siano di ispirazione per la vostra personale casa infinita.