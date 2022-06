Una casa incredibile per una storia romantica!

Con la ristrutturazione si è deciso di trasformare la zona giorno in un moderno open space, lasciando che i vari ambienti dedicati alla convivialità fossero in totale continuità. Questo ampio spazio è scandito da differenti materiali, i mattoni faccia a vista e gli elementi strutturali del soffitto conferiscono un look industriale alla stanza. Le grandi finestre ravvivano con abbondante luce naturale questi ambienti così colorati e moderni. Pur in una totale fluidità, è stata mantenuta una certa chiarezza a livello distributivo, ribadita dal cambio dei materiali a pavimento: legno per il soggiorno e per la sala da pranzo, splendide cementine per la cucina.

Qua e là, giochi di grigio, bianco e nero e tocchi di colore. Il risultato è uno spazio vivace e molto attuale.