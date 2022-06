Vero o Falso: il total white è ancora valido?

FALSO

Pensiamo all’altro lato della medaglia: in una casa tutta bianca macchie e sporco possono essere individuati e rimossi più facilmente. Pensiamo per esempio alle pareti: anche se i nostri bambini si ostinano a considerare il muro del soggiorno come la loro tela personale su cui liberare tutta la creatività, a noi bastano poche pennellate di vernice per coprire in un attimo ogni “graffio d’autore”, senza bisogno di dover ridipingere tutta la superficie. Con le pareti colorate questo non sarebbe certo possibile! Oppure, nessun problema se la fodera bianca del divano dovesse sporcarsi: con un semplice lavaggio in lavatrice tornerà presto a brillare in tutto il suo candore, come possiamo ammirare in questa affascinante proposta di STUDIO GUERRA.