La Casa Moderna Che Hai Sempre Sognato!

Il libro delle idee che stiamo per presentarvi ci condurrà a Breslavia, la quarta città per popolazione dell’intera Polonia, ricca di storia e di interessanti aneddoti. Eppure, non è il centro storico il nostro obiettivo, bensì la pianura che si estende in periferia, dove troviamo un insieme di ville di recente costruzione dall’aspetto moderno e accattivante. Una fra queste è stata chiamata Magnus II G2, ed è proprio lei la protagonista di oggi! Il progetto è opera degli esperti dello studio di architettura Pracownia Projektowa ARCHIPELAG, lo stesso che ne ha seguito i lavori. Lo studio è specializzato nella progettazione di case prefabbricate di alta qualità e con un prezzo accessibile, in modo da ottimizzare i costi di costruzione e garantire il massimo risparmio dei consumi.. il tutto nel rispetto delle richieste della committenza e del suo personalissimo stile.

Ma ora scopriamo insieme questa splendida villa moderna!