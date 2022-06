7 grandi idee per valorizzare un balcone piccolo!

Non sempre la disponibilità di un grande terrazzo è un obiettivo raggiungibile, soprattutto in case dal carattere cittadino o appartamenti in centro. Se allora il privilegio di godere di un balcone ampio non è alla portata di tutti, perchè non adibire anche un piccolo balcone come oasi di relax e spazio aggiuntivo della casa?! Sfruttando al meglio ogni singolo angolo della metratura e valorizzandone la struttura, per ristretta che sia, ecco che avremo finalmente creato un antro del rilassamento open air, senza troppi sforzi progettuali. Avere le idee chiare è decisamente utile come base di partenza per ripianificare la funzionalità del piccolo balcone: quale esigenza vogliamo soddisfare? Quale stile adottare e quali mobili appaiono più idonei per il nostro personalissimo balcone? E ancora, quali accessori multifunzionali possono essere maggiormente utili e salva spazio?

Vediamo allora 7 idee e dritte prendendo spunto da progetti italiani e stranieri, su come arredare e disporre il balcone di piccola taglia.