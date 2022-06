Un Appartamento con Pianta Irregolare di 130 mq

Ecco come gli esperti hanno progettato l’abitazione:

Dall’immagine risulta evidente che ci si muoveva su di una superficie fortemente irregolare, un terreno piuttosto difficile su cui muoversi, ma che i nostri architetti hanno saputo trasformare in peculiarità. L’attuale suddivisione degli ambienti infatti, risulta fortemente caratterizzante, originale ed estremamente razionale. Un incredibile lavoro di incastri che ha portato a sfruttate ogni singolo spazio a disposizione nel miglior modo possibile. Dall’ingresso, così, si accede direttamente al cuore della casa, la zona giorno, che si sviluppa attraverso una concatenazione di tre ambienti strettamente collegati l’uno all’altro: l’area pranzo, il living e la cucina.

La non perpendicolarità degli ambienti inoltre, fa si che già dall’ingresso si possa attraversare la casa in maniera trasversale, in modo da rivolgere lo sguardo in direzione della grande porta finestra che da sul panorama esterno.