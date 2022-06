Una casa calda e luminosa sulle rive del Duero

Oggi vi mostreremo una fantastica villa in mezzo alla foce del Douro a Porto. L’elemento principale è la luce naturale, un ingrediente che non dovrebbe mancare mai in nessuna casa perché aumenta l’armonia tra gli spazi migliorando a sua volta la vita quotidiana di chi vi abita. In particolare, una delle camere possiede sui lati delle enormi vetrate, le quali grazie alla loro trasparenza rendono l’ambiente più bello e luminoso. Ultimo ma non per importanza è il paesaggio, un magnifico sfondo floreale costituito da un fantastico giardino verde e da una grande piscina.

Il progetto è opera dello studio KARST LDA, un insieme di architetti con sede a Porto con una vasta esperienza nel settore costruttivo.

Scopriamo di seguito il progetto appena presentato.. siamo sicuri che ve ne innamorerete!