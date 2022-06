Un casa in centro storico, tra tradizione e contemporaneità

Abitare nel centro storico di una grande città potrebbe essere il sogno di molti, o quanto meno di coloro che conservano un animo più nostalgico, ma anche estremamente pratico e modaiolo. Ma se la città in questione è la bellissima Napoli, dietro la scelta di andare a vivere nel suo centro storico si nasconde un vero e proprio atto di amore.. oltre che un vero lusso! Quello che stiamo per sottoporvi è proprio un piccolo appartamento napoletano, unico e inimitabile, che con i suoi 70 m² ci ammalierà tutti, nessuno escluso!

La ristrutturazione è opera degli architetti Antonio Pelella e Fabrizia Costa Cimino, in collaborazione con l’architetto Claudine Knijnik, ed è il risultato della perfetta sinergia creatasi tra progettista e committente, Silvia, una giovane sociologa. Il continuo confronto fra le parti ha condotto ad un risultato incredibile, un chiaro esempio di come molte idee spesso accantonate, talvolta per pigrizia, grazie all’intervento di un esperto attento e disponibile possono tramutarsi in una meravigliosa realtà. L’idea della committenza era quella di uno spazio continuo, moderno ma allo stesso tempo fiero delle sue origini, dove l’intero ambiente risulti come un unico spazio fluido.. .. il risultato? Vedetelo con i vostri occhi!