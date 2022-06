Belle e possibili: come assicurarsi delle travi in legno perfette

Questo tipo di trattamenti possono essere considerati parte della manutenzione orinaria e come tali essere effettuati piuttosto frequentemente. In particolare, potrebbe essere utile pulire le travi con l’aspirapolvere, o in alternativa con dei panni antipolvere ed effettuare i trattamenti antitarlo, almeno una volta ogni 2 mesi. In questo modo potremo evitare di dover intervenire con la spatola. Per quanto riguarda invece la verniciatura con la cera d’api il consiglio è di effettuarla ogni 6 mesi, per mantenere il legno sempre brillante.

Infine, se oltre alla pulizia e al risanamento, desideriamo regalare alle travi della nostra casa un aspetto rinnovato, potremmo trattarle con un soluzione a base di candeggina, versata a piccole dosi su una spugna umida. In questo modo, oltre ad un’azione disinfettante, otterremo anche un effetto schiarente. Unica raccomandazione: facciamo una prova su una piccola parte nascosta della trave, prima di procedere con il trattamento su tutta la superficie.

Eccoci al termine del nostro libro delle idee: per saperne di più sulle travi in legno e su come curarle, potremmo leggere anche “5 cose da sapere prima di progettare un soffitto in legno”.