Una piscina per ogni segno zodiacale: qual è la vostra?

Bramata e sognata da tutti, a volte sorprendente a volte modesta e dalla struttura semplice ma sempre e senza dubbio suggestiva. Stiamo parlando della piscina, elemento dalle mille sfaccettature e con un'unica e innata vocazione: veicolare il relax. Tramite diversi rivestimenti, silhouette, colori e meccanismi, ecco che le piscine si impongono nel nostro quotidiano come plus per il contesto residenziale e non, per abbellire il giardino e rendersi fonte di benessere assoluto per il tempo outdoor. Anche le piscine interne mantengono il loro fascino e risultano ideali per coccolarci durante le giornate più impegnative. Predisporre allora un'area più o meno estesa a seconda delle esigenze e degli spazi a disposizione, in casa o in esterno, sarà un piacevole investimento a cui difficilmente si potrà più rinunciare. Ad ogni desiderio e personalità corrisponde perciò una tipologia di piscina, in grado di completare al meglio l'ambiente circostante.

Quale piscina vi si addice di più? Scopritelo adocchiando il vostro segno zodiacale tra i 12 progetti seguenti!