Tutti i vantaggi di un lucernario in mansarda

Se è vero che l'architettura è fatta da volumi puri sotto la luce è anche vero che l'importanza del fattore luminoso nel definire non solo le forme esterne ma l'atmosfera dell'ambiente interno risulta ogni giorno più fondamentale. Le qualità dell'illuminazione naturale, in aggiunta a quella artificiale, sono infatti fondamentali per attribuire carattere allo spazio, aumentarne la vivibilità, esaltare le caratteristiche degli arredi e delle finiture interne.

In genere il progetto illuminotecnico della luce naturale viene modulato attraverso il disegno e la disposizione di finestre e porte finestre. Esiste però un'altra soluzione che ci permette di variare molto i risultati ottenuti, e di incrementare in maniera davvero sensibile la quantità di luce naturale immessa in un ambiente: quella dei lucernari. Naturalmente la soluzione del lucernario non è sempre praticabile: occorre intervenire su abitazioni poste a contatto diretto con un tetto o con una parte di copertura, condizione resa possibile nel caso di edifici isolati oppure di ultimi piani in condomini.

Anche in questi ultimi due casi non sarà sempre possibile procedere con l'apertura di uno o più lucernari: molto dipenderà dalla tecnologia costruttiva del tetto e dalle connesse difficoltà tecniche legate a una simile operazione. In linea di massima sarà molto più facile procedere con l'apertura di un lucernario nel caso di struttura con elementi a travetti rispetto a un tetto composto da una soletta portante o, ancor più, da una volta.

Anche le tipologie dei lucernari possono variare molto, influenzando la quantità di luce immessa nell'interno e il disegno complessivo dello spazio. Secondo le diverse configurazioni del tetto potremo optare per soluzioni a shed, a capuccina oppure a vasistas, solo per considerare le principali opzioni tipologiche.