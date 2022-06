La tua casa come nelle serie tv più amate !

Vestiti e scarpe non sono mai abbastanza, soprattutto se ti chiami Carrie Bradshaw e sei una vera fashion victim tutta Manolo Blahnik e Jimmy Choo. Ammettiamolo senza esitazioni: l'armadio dei tesori della bella protagonista di Sex&The City ha fatto girare la testa a tutte le amanti della moda e dello stile. Complice New York e il suo sapore cittadino e cosmopolita, questa serie non ha solo divertito intere generazioni, ma ha ispirato le donne di tutte le età e provenienze, con le sole macro sulla cabina dedicata ai must have modaioli. Come fare per ritrovare lo stesso cosiddetto scintillio anche in casa propria? Prima di tutto ritagliandosi un corner ad hoc in cui comporre la propria personale cabina armadio, e predisporre cassetti, ripiani a vista e aste per appendere abiti, con il supporto di punti luce preziosi e glam, rubati alla casa della giornalista più invidiata d'America.