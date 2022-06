Come ristrutturare il tuo appartamento passo dopo passo!

Succede che, a causa dell'usura o di incidenti domestici o di altre cause, i pavimenti della casa vadano cambiati. Questo comporta un tipo di intervento straordinario, che andrà ad incidere sull'intera abitazione. Bisogna capire il tipo di pavimento più adatto all'ambiente in cui verrà montato, se esterno o interno, se subirà l'azione di agenti atmosferici, di umidità o di sbalzi di temperatura. Fatte le giuste valutazioni si potrà procedere alla scelta del pavimento più congeniale. In commercio esistono tante varianti, in pietra, in legno, in ceramica, in mattoni, adattabili alle più svariate esigenze. In ogni caso non bisogna dimenticare che, oltre al gusto estetico, è necessario considerare la funzionalità e la praticità della scelta.