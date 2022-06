Ristrutturazione e recupero tra eclettismo e tradizione

Nonostante le vicende, ormai tristemente famose, che hanno riguardato i siti archeologici di Pompei, sono tante le figure di competenza che nel nostro paese si impongono tra i leader mondiali del restauro e del recupero. Del resto, possedendo gran parte dei siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità, potrebbe sembrare quasi scontato. Eppure a nostro avviso non sono affatto scontati il lavoro, la passione e la cura che sottendono alla vera e propria rinascita di qualcosa di cui ci è stato fatto dono tanto tempo fa. Questo vale per la pala d'altare del Trecento come per la ristrutturazione dell'antica casa in campagna di famiglia. L'ultimo esempio in particolare crea altre implicazioni, economiche e ambientali: come già detto nel nostro recente articolo sulla bioedilizia ( che potrete trovare qui) l'accorto riutilizzo di qualcosa che c'era già esprime il rispetto per le nostre risorse ed evita il consumo di suolo. Questo sistema beneficia di tutti quei vantaggi teorizzati da Latouche nella bio-economia della decrescita, applicabili anche all'urbanistica e all'edilizia in generale, al fine di ristabilire un reale equilibrio tra uomo e natura.

Oggi vogliamo portarvi quindi, tra diversi esempi di recupero di antichi edifici nel nostro paese, che hanno avuto come risultato delle dimore dal fascino unico, perché letteralmente irripetibile.