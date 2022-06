Scale impossibili o no?

Quando pensiamo alla strutturazione degli interni della casa, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta all'ingresso come al collegamento tra i diversi piani. Il ruolo delle scale interne assume allora un'importanza centrale, non solo dal punto di vista pratico e funzionale quanto anche da quello estetico. La scelta giusta infatti può in questo caso vestire la nostra casa, dandogli la giusta presentazione, con quel tocco in più che la rende davvero diversa da ogni altra.

L'arte figurativa si dimostra di frequente come base d'ispirazione per produzioni di architettura o design dai risultati inaspettati e originali. Per questo, vi condurremo ora in un piccolo viaggio tra progetti per scale che si configurano come delle vere e proprie opere, alcune delle quali sembrano collegarsi in maniera esplicita a particolari momenti della storia dell'arte.