Il bagno è la stanza più intima della nostra casa ed è molto più di un semplice luogo per l'igiene o la cura personale. È anche uno spazio in cui ci rilassiamo, ed è proprio questo il fattore che dovrebbe vincolare la fase di progettazione. Il bagno è sempre un riflesso dell'epoca in viviamo e spesso oggetto di esperimenti tra accessori e colori: pensiamo ad esempio al color salmone o ai toni di marrone degli anni Ottanta, o ai temi fioriti color senape tipici degli anni Sessanta. Come la cucina, il bagno non è così facilmente modificabile con una nuova mano di vernice o con alcuni arredi tutti nuovi. La costruzione o la ristrutturazione di un bagno, pertanto, deve essere studiata con attenzione, perché la sua disposizione resterà invariata non solo per il prossimo anno, ma forse per il prossimo decennio.

Un bagno privato è sempre stato considerato un lusso. Sin dai tempi antichi, e fino al XX secolo, è stato solo per i re, i nobili e i cittadini benestanti. Per tutti gli altri? I bagni pubblici. Per chi poteva anche lavarsi una volta a settimana, questo non era un grosso problema, certo è che le condizioni igieniche non erano delle migliori. Sulla scia del Rinascimento, il tema dell'igiene ha cominciato a prendere il centro della scena, con una maggiore attenzione sulla qualità dei bagni pubblici che li hanno resi migliori ed accessibili a tutti. Fino al XX secolo, quindi, il bagno privato con almeno una vasca era accessibile solo a persone di un certo ceto sociale. Fortunatamente quell'epoca è passata. Al giorno d'oggi pensiamo sia meraviglioso avere l'opportunità di progettare un bagno che si può configurare secondo le nostre esigenze, i nostri sogni ed anche i nostri vizi. Il bagno, infatti, inizia e finisce la nostra giornata, ci aiuta a prepararci al mattino e la sera prima di andare a letto. Oggi vi suggeriamo dieci idee per il bagno molto diverse, in modo da aiutarvi nel progettare questo spazio destinato al nostro benessere e alla nostra armonia. I nostri interior designer saranno pronti a rispondere ad ogni tipo di domanda, se necessario.