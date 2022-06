Una casa tradizionale dal cuore moderno

La casa ha un legame con l'ambiente esterno molto forte. Come avete visto nella foto precedente e come potete vedere in questa, le facciate anteriori delle due strutture, completamente in vetro con scheletro in legno, permettono di essere costantemente in contatto con ciò che si trova fuori . Al piano inferiore troviamo delle porte a libro con ante in vetro che all'occorrenza possono essere aperte permettendo il libero fluire tra spazi interni e spazi esterni.

Durante le giornate fredde e uggiose, quando le porte devono rimane chiuse, il legame non viene spezzato. Potrete godere visivamente del panorama esterno, Grazie alla trasparenza del vetro, stando comodamente seduti sul divano, coccolati dal tepore del camino.