Una Casa Piccola con una Zona Giorno Ricca

In una casa come questa non poteva mancare un angolo di lettura, un piccolo spazio perfetto per isolarsi da tutto e dedicarsi a se stessi e ai propri pensieri. Questo spazio è sofisticato e moderno. Il mobile, che rispetto a quelli visti fino ad ora ha un carattere più deciso, è un interessante abbinamento di laminato bianco e legno color testa di moro. La lampada da tavolo ha un look attuale e molto sobrio.