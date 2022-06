Una casa moderna in legno e pietra!

I materiali sono un altro punto essenziale del progetto. La qualità è alla base della progettazione e le scelte fatte vengono portate fino in fondo: è stato scelto legno verniciato di bianco per la facciata di questa residenza ed è stato utilizzato da cima a fondo, senza linee di troppo o elementi superflui. La casa è un volume puro che sembra poggiare semplicemente a terra. Interessante e di grande effetto la scelta di lasciare l'interno dell'involucro in legno color naturale, rafforza ulteriormente l'idea della casa come oggetto unitario, pezzo unico.