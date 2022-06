Un casale che unisce 2 stili molto diversi

La sala da pranzo è semplice, anzi essenziale. Non c'è decisamente spazio per il superfluo qui, i materiali parlano da soli e la luce è direzionata in modo perfetto, garantendo un effetto scenografico che da solo dà grande qualità allo spazio. Il tavolo e le sedie sono in legno antico, le sedute sono in paglia intrecciata, come in ogni casa di campagna che si rispetti. Mentre le lampade a sospensione hanno un look più moderno, strizzano l'occhio al design scandinavo e l'abbinamento è davvero riuscito!