I Pavimenti in PVC: Pro e Contro

In un grande negozio come questo il pavimento in pvc è una scelta obbligata. Anche qui viene posato per la sua praticità e perché non è molto costoso. Se pensate a quante persone entrano in un grande negozio o grande magazzino come questo, capite perché si desidera un pavimento così resistente all'uso. Inoltre la superficie che deve essere pulita è piuttosto vasta e il pavimento in pvc si pulisce con un semplice panno per togliere la polvere e con acqua e detersivo per lavarlo.