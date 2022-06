Una cucina comoda comoda: ecco come!

Veniamo infine alla pulitura. Ogni lavello ha bisogno di essere curato e pulito secondo specifiche ben precise, anche i più resistenti. Cure e attenzioni sono alla base di una lunga durata e un ottimo mantenimento.

In commercio sono presenti numerosi prodotti mirati per ogni tipologia di materiale e non è assolutamente vero che uno vale l'altro. Un lavello in acciaio resiste meglio all'uso prodotti più aggressivi, rivolti anche a mantenerne la lucidatura. Di contro uno ceramico necessita di detergenti più delicati per non rovinare la smaltatura. Un lavello in ottone o in rame ha bisogno di prodotti ben precisi per contrastare l'ossidazione, mentre uno in pietra, se non trattato con la dovuta attenzione, tende a diventare poroso, quindi fastidioso al tatto e da pulire.

Bisogna fare molta attenzione nella scelta, oltre a utilizzare le spugne più adatte e il metodo di applicazione corretto. Fortunatamente per ogni prodotto in commercio ci sono le specifiche d'uso e a quale superficie sono rivolti, perciò sbagliare è impossibile.

Abbiamo visto quindi che quella del lavello non è una scelta da sottovalutare. Abbiate giudizio e una buona dose di gusto e qualsiasi decisione prenderete sarà quella giusta.