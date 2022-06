Scatenare fantasia e creatività con gli stencil murali

Cosa ne pensate di questo grande girasole dipinto sulla parete grazie all'aiuto degli stencil murali? Un espediente utile per deviare l'attenzione dal calorifero in sé, nonché un trucco cretivo e simpatico per realizzare un originale progetto di continuità: il deumidificatore reale appeso al termosifone funge da vaso per il grande fiore irreale dipinto sulla parete. Il risultato è stiloso e acuto; si sposa benissimo con un arredamento moderno ma anche con uno più classico, dove il disegno ricavato dallo stencil murale emergerebbe come elemento di contrasto con l'ambiente circostante.

Quello che non sapete – o che non potete immaginare – è che il girasole offre anche un lato funzionale. Essendo stato realizzato con dello smalto magnetico, sarà possibile applicare su di esso tutte le calamite che desiderate. Quando lo stile si mischia alla funzionalità.