Come Arredare una Mansarda

L'essenzialità è uno degli approcci da seguire per riuscire a ottenere l'armonia degli ambienti in posti spesso sacrificati dall'architettura della struttura. L'obiettivo è dunque quello di trasformare in potenzialità quelli che sono gli abituali limiti di una mansarda.

La scelta del parquet prefinito per gli ambienti della mansarda si rivela sempre molto azzeccata: è bello da vedere e in grado di rendere accoglienti e dal tocco un po' romantico gli spazi in cui viene usato. Molto preziosi sono i lucernari che consentono alla luce naturale di filtrare negli ambienti della mansarda, quindi – se siete nella possibilità di sceglierli – optate per quelli di grandi dimensioni. E non dimenticate che di sera, sollevando lo sguardo, quelle finestre saranno il vostro affaccio sul cielo stellato. A rendere ancora più suggestive le vostre serate sarà, inoltre, la particolare illuminazione composta dai faretti incassati nella parete.

Per quanto riguarda i complementi di arredo, la scelta può ricadere su mobili semplici, dalle linee essenziali e dallo stile classico o moderno, così come per il tavolo tondo che vedete nell'immagine, o il grande divano ad angolo per i quali sono state selezionate tonalità cromatiche tenui e poco invasive.