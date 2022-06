Scala a chiocciola… così bella da far girare la testa!

Ammettiamolo: le normali scale a rampe sono comode e spaziose, ma le scale a chiocciola sono mille volte più affascinanti e suggestive! Sarà per il loro movimento circolare e serpentino, sarà che quando le si sale sembra sempre di stare per raggiungere un luogo misterioso e un po' magico, ma le scale a chiocciola portano con sé una loro bellezza caratteristica e peculiare, che le altre scale non hanno. La storia ci insegna che questa tipologia di scale nacque con la funzione di permettere l'accesso alla cima delle torri e dei minareti. La loro caratteristica principale, quella cioè di occupare molto meno spazio delle normali scale a rampa, le rendeva infatti perfette per permettere la salita in luoghi stretti e angusti come le torri. Proprio questa loro adattabilità ai luoghi ristretti, unita al fatto che permettono di risparmiare spazio, è anche il motivo principale per cui ancora oggi le scale a chiocciola vengono talvolta preferite a quelle più ingombranti a rampa. A ciò si aggiunge poi il fattore estetico molto suggestivo di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè la loro bellezza dinamica, un po' misteriosa e senza tempo. In questo articolo vogliamo mostrarvi diversi tipi di scala a chiocciola, dimostrandovi come questa tipologia di scale possa essere utilizzata in modo armonico in case dagli stili completamente diversi.